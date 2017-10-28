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У военнослужащих, пострадавших в ДТП в Сюникской области, серьезных повреждений нет


В  ДТП в Сюникской  области с участием автомашины  марки «Урал»  пострадали 4 военнослужащих.

Как  сообщил Арменпресс пресс-спикер МО РА,  столкнулись автомашины  «Урал» и Mercedes.

«Ничего серьезного. Военнослужащие  доставлены  в  больницу», - сказал он.

Авария  произошла на административной территории села Личк близ трассы Капан-Мегри.

 

 



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