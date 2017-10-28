У военнослужащих, пострадавших в ДТП в Сюникской области, серьезных повреждений нет

В ДТП в Сюникской области с участием автомашины марки «Урал» пострадали 4 военнослужащих.

Как сообщил Арменпресс пресс-спикер МО РА, столкнулись автомашины «Урал» и Mercedes.

«Ничего серьезного. Военнослужащие доставлены в больницу», - сказал он.

Авария произошла на административной территории села Личк близ трассы Капан-Мегри.