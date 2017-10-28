Командное первенство Европы по шахматам: Армения-Швейцария ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В стартовом туре командного первенства Европы соперником мужской сборной Армении была команда Швейцарии.

Как передает Арменпресс, Левон Аронян в турнире не участвует. За первым столом Сергей Мовсесян со своим соперником ЯникомПелетье. Габриел Саркисян играл с Себастьяном Богнером, Грант Мелкумян – с Нико Георгиадисом, за последним столом – Ованес Габузян и Оливер Курман.

Против женской сборной Армении – вторая сборная Греции.

Игровые дни: 28 октября – 1 ноября и 3-6 ноября.

2 ноября – день отдыха.

1-8 партии начнутся в 16:00 по ереванскому времени. Партии последнего тура – в 15:00.