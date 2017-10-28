Время в Ереване: 11:07:36,   28 Октябрь

Командное первенство Европы по шахматам: Армения-Швейцария ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ


В  стартовом туре командного первенства Европы соперником мужской  сборной  Армении была команда Швейцарии.

Как  передает Арменпресс, Левон Аронян в  турнире  не  участвует. За первым столом  Сергей  Мовсесян со своим соперником ЯникомПелетье. Габриел Саркисян играл с Себастьяном Богнером,  Грант Мелкумян – с Нико Георгиадисом, за последним столом – Ованес Габузян и Оливер Курман. 

Против женской сборной  Армении – вторая сборная Греции.

Игровые  дни: 28 октября – 1 ноября и 3-6 ноября.

2 ноября – день отдыха.

1-8 партии начнутся в  16:00 по ереванскому  времени. Партии последнего тура – в 15:00.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации