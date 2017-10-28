В ближайшие дни в Армении ожидаются дожди и грозы

На значительной части территории республики 29 октября ночью и 1-2 ноября, а 30-31 октября – в восточный районах, ожидаются дожди и грозы, в отдельных областях возможно усиление ветра до 15-20 м/с. Днем 29 октября погода ожидается без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

1-2 ноября температура воздуха понизится на 5-6градусов.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе МЧС РА.

В Ереване 29 октября ночью и 1-2 ноября возможно, а 30-31 октября ожидается дождь и гроза, а также усиление ветра до 12-17 м/с. Днем 29 октября погода ожидается без осадков.