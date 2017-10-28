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В ближайшие дни в Армении ожидаются дожди и грозы


На значительной  части территории республики 29 октября  ночью и 1-2 ноября, а 30-31 октября – в восточный районах, ожидаются дожди и грозы, в отдельных областях возможно усиление  ветра до 15-20 м/с. Днем 29 октября погода ожидается без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

1-2 ноября температура воздуха  понизится на 5-6градусов.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе МЧС РА.

В Ереване 29 октября  ночью и 1-2 ноября  возможно, а 30-31 октября ожидается  дождь и гроза, а также  усиление  ветра до 12-17 м/с. Днем 29 октября погода ожидается без осадков.



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