Время в Ереване: 11:07:36,   28 Октябрь

Генрих Мхитарян в стартовом составе ManchesterUnited


Известны стартовые составы команд матча  «Манчестер Юнайтед»-«Тоттенхем» 10 тура АПЛ.

Как  передает Арменпресс, «красные  дьяволы» выйдут на  поле  в  следующем составе: де Хеа,  Байи, Джонесс, Смоллинг, Валенсия, Эрера, Матич, Янг, Мхитарян, Рэшфорд, Лукаку. 

Матч состоится в 15:30 часов  по ереванскому  времени.

 



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