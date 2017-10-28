Генрих Мхитарян в стартовом составе ManchesterUnited
Известны стартовые составы команд матча «Манчестер Юнайтед»-«Тоттенхем» 10 тура АПЛ.
Как передает Арменпресс, «красные дьяволы» выйдут на поле в следующем составе: де Хеа, Байи, Джонесс, Смоллинг, Валенсия, Эрера, Матич, Янг, Мхитарян, Рэшфорд, Лукаку.
Матч состоится в 15:30 часов по ереванскому времени.
- 15:10 В ближайшие дни в Армении ожидаются дожди и грозы
- 14:53 Президент Арцаха принял Вигена Саргсяна и Тарона Маркаряна
- 14:34 Генрих Мхитарян в стартовом составе ManchesterUnited
- 14:17 Гагик Ованисян назначен главой миссии Армении в НАТО
- 14:04 Летчики армейской авиации ЮВО отметили свой праздник на тактических учениях в Армении
- 14:00 В Никарагуа число жертв ливней возросло до семи
- 13:51 В Мексике шесть человек погибли в результате поджога дома престарелых
- 13:44 На прошедшей неделе ситуация на линии соприкосновения была относительно напряженной
- 13:41 Полномочия главы Каталонии возложены на вице-премьера Испании
- 13:25 Армянский деятель Франции Жак Улусян награжден орденом Почета
- 13:09 Бекчян направил поздравительное послание Эрдогану по случаю Дня Республики
- 13:07 На форуме армянской молодежи Ирана обсуждаются вопросы духовной и национальной жизни
- 12:28 США продолжат дипломатическое давление на КНДР – Пенс
- 12:24 Левон Мнацаканян принял участников Молодежного форума армянских партий
- 12:14 Маркос Пизелли участвовал в очередной игре «Аль-Шабаб»
- 11:59 Турция поддержала правительство Испании
- 11:18 Известны участники из Армении в командном первенстве Европы по шахматам
- 11:10 Арман Микаелян проиграл в 7 туре мемориала Чигорина
- 11:03 Мэр Еревана и министр обороны РА отправились в приграничные части
- 11:02 Европейские индексы - 27-10-17
- 11:00 Американские индексы выросли - 27-10-17
- 10:59 Цены на цветные металлы - 27-10-17
- 10:57 Цены на драгоценные металлы - 27-10-17
- 10:57 Цены на нефть выросли - 27-10-17
- 27.10-21:59 Макрон заявил о поддержке Мадрида в ситуации с Каталонией
- 27.10-21:44 В ДТП с автобусом в Азербайджане число пострадавших возросло до 20
- 27.10-21:37 Находящихся в розыске двое пассажиров авиарейса Стамбул-Ереван сдались сотрудникам полиции в ереванском аэропорту «Звартноц»
- 27.10-21:28 Президент Армении направил поздравительное послание президенту Туркменистана
- 27.10-21:20 Великобритания не признала независимость Каталонии
- 27.10-21:03 Предстоящие на 28 октября мероприятия
- 27.10-19:56 Матч «Реала» в Каталонии не будет перенесен, несмотря на провозглашение независимости региона
- 27.10-19:50 Из 8 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 7
- 27.10-19:45 Председатель Европейского совета надеется, что в вопросе Каталонии испанское правительство сделает выбор в пользу силы аргументов
- 27.10-19:39 Каталония является неотъемлемой частью Испании: Госдеп США
- 27.10-19:34 Чемпион мира по футболу 2018 года получит 38 млн долларов призовых
12:55, 21.10.2017
Просмотрели 2032 раз Автомобиль с флагом Армении вызвал в Баку переполох
13:02, 21.10.2017
Просмотрели 1240 раз АрпинеДалалян стала чемпионкой первенства Европы М20
11:58, 21.10.2017
Просмотрели 1097 раз ТяжелоатлеткаТатев Акопян стала вице-чемпионом молодежного первенства Европы
14:16, 21.10.2017
Просмотрели 1080 раз Российский эксперт считает военное решение карабахской проблемы невозможным
17:41, 23.10.2017
Просмотрели 1069 раз Президент Республики Арцах принял участие в церемонии пожертвования арцахским церквям сотканных в армянском стиле ковров