Гагик Ованисян назначен главой миссии Армении в НАТО
14:17, 28 Октябрь, 2017
Указом президента Сержа Саргсяна Гагик Ованисян назначен главой миссии Республики Армения в НАТО.
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.
«Руководствуясь п.8 ст.55 поправок 2005г. в Конституции Республики Армения, р е ш а ю: назначить ГагикаОванисяна руководителем миссии Республики Армения в Организации северо-атлантического договора (резиденция в Брюсселе)», - говорится в указе.
Другим указом президента, Армен Егиазарян освобожден с должности руководителя миссии Республики Армения в Организации северо-атлантического договора.