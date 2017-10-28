Гагик Ованисян назначен главой миссии Армении в НАТО

Указом президента Сержа Саргсяна Гагик Ованисян назначен главой миссии Республики Армения в НАТО.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.

«Руководствуясь п.8 ст.55 поправок 2005г. в Конституции Республики Армения, р е ш а ю: назначить ГагикаОванисяна руководителем миссии Республики Армения в Организации северо-атлантического договора (резиденция в Брюсселе)», - говорится в указе.

Другим указом президента, Армен Егиазарян освобожден с должности руководителя миссии Республики Армения в Организации северо-атлантического договора.