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Гагик Ованисян назначен главой миссии Армении в НАТО


Указом президента  Сержа Саргсяна Гагик Ованисян назначен главой  миссии Республики Армения в  НАТО.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.

«Руководствуясь п.8 ст.55 поправок  2005г. в Конституции Республики Армения,   р е ш а ю: назначить ГагикаОванисяна руководителем миссии Республики Армения в  Организации северо-атлантического договора (резиденция в Брюсселе)», - говорится в указе.

Другим указом президента, Армен Егиазарян освобожден с должности руководителя миссии Республики Армения в  Организации северо-атлантического договора.



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