Летчики армейской авиации ЮВО отметили свой праздник на тактических учениях в Армении

Летчики армейской авиации российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении отметили свою 69-ую годовщину в разведывательно-ударных и огневых контурах при поддержке с воздуха ротной тактической группы соединения в рамках сдачи итоговой проверки за летний период обучения 2017 года.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЮВО,экипажи вертолетов Ми-8МТ и Ми-24П выполнили одиночные полеты, отработали взаимодействие в составе пар при выполнении задач в интересах мотострелкового соединения, дислоцированного в Гюмрийском военном гарнизоне на высотах от 300 до 2000 метров на различных скоростях. С воздуха поддержали мотострелковые подразделения соединения, отразив атаку незаконных вооруженных формирований условного противника, действующих на высокогорном полигоне «Алагяз».

Особенностью проводимых тактических учений стало участие в них впервые летчиков-штурманов выпускников 2017 года. Молодые лейтенанты, освоив летный курс пилотирования в высокогорной горной местности, с опытными пилотами совершили свой первый учебно-боевой вылет.

В учениях было задействовано около 10 вертолётов, более 50 единиц военной техники и более 150 военнослужащих.