В Мексике шесть человек погибли в результате поджога дома престарелых

Не менее шести человек погибли в пятницу и еще двое пострадали при пожаре в доме престарелых в мексиканском штате Нижняя Калифорния.



По словам основателя этого учреждения в городе Тихуана Хесуса Мондрагона Мартинеса, причиной пожара стал поджог, осуществленный одним из жильцов дома престарелых. Как отмечает портал Financiero, якобы этот мужчина давно говорил о намерении совершить самоубийство, и именно он поджог свой матрац утром в пятницу. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Всего в доме находилось порядка 100 человек, однако большая часть их них смогла выбраться наружу, так как пожар локализовался в одной части здания.

На месте работают следователи прокуратуры и комиссии штата по правам человека, уточняющие причины и обстоятельства трагедии.