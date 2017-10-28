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На прошедшей неделе ситуация на линии соприкосновения была относительно напряженной


За промежуток  времени 22-28 октября  на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих  сил была  относительно напряженной.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе  Минобороны  Арцаха.

В сообщении говорится: «Помимо стрелковых орудий, в указанный  период противникнарушил режим прекращения огня с применением противотанковых управляемых ракет типа  «Спайк», а также разнокалиберных минометов и гранатометов. 

Передовые  части Армии обороны  Арцаха  полностью контролируют передовую и продолжают   уверенно осуществлять поставленные  перед ними боевые задачи».

 



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