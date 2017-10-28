На прошедшей неделе ситуация на линии соприкосновения была относительно напряженной

За промежуток времени 22-28 октября на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил была относительно напряженной.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Минобороны Арцаха.

В сообщении говорится: «Помимо стрелковых орудий, в указанный период противникнарушил режим прекращения огня с применением противотанковых управляемых ракет типа «Спайк», а также разнокалиберных минометов и гранатометов.

Передовые части Армии обороны Арцаха полностью контролируют передовую и продолжают уверенно осуществлять поставленные перед ними боевые задачи».