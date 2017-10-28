Полномочия главы Каталонии возложены на вице-премьера Испании

Премьер-министр Испании МарианоРахой взял на себя функции главы правительства (женералитета) Каталонии вместо КарлесаПучдемона и делегировал их своему первому заместителю СорайеСаенс де Сантамария.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный правительственный вестник Испании.

Кроме того, Совет министров Испании берет на себя полномочия Совета правительства Каталонии.

Накануне каталонский парламент принял резолюцию о независимости от Испании. Спустя час испанский сенат утвердил применение 155-й статьи Конституции, которая позволяет ввести в автономном сообществе прямое управление Мадрида.

Помимо того, центральные власти обратятся в Конституционный суд, чтобы он признал недействительной резолюцию каталонского парламента.