Армянский деятель Франции Жак Улусян награжден орденом Почета

Армянский деятель общественной и культурной жизни Франции Жак Улусян награжден орденом Почета. Как передает Арменпресс со ссылкой на Nouvellesd’Armenie, долгие годы Жак Улусян возглавлял Ассоциацию архивации и исследований армянской памяти (ARAM).

В 1998г. Улусян стал первым председателем «Комитета 24 апреля» - главной представительской организации марсельских армян. А с 2006г. возглавляет ARAM.

Всю свою жизнь он посвятил делу признания Геноцида армян и борьбе за криминализацию отрицания этого злодеяния. Дигитализация собирательной памяти народа стала для Улусяна основной миссией с целью «передачи истории молодым».

«Дл меня великая честь и гордость эта награда, которую я принимаю во имя общечеловеческих ценностей и Республики», - сказал Улусян на церемонии награждения в Марселе.