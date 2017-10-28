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Армянский деятель Франции Жак Улусян награжден орденом Почета


Армянский деятель общественной и культурной  жизни Франции Жак Улусян награжден орденом Почета. Как  передает Арменпресс  со ссылкой на Nouvellesd’Armenie, долгие  годы Жак Улусян возглавлял Ассоциацию архивации и исследований  армянской  памяти (ARAM). 

В 1998г. Улусян  стал первым председателем «Комитета 24 апреля» - главной представительской организации марсельских армян. А с 2006г. возглавляет ARAM.

Всю свою жизнь он посвятил делу  признания  Геноцида армян и борьбе за криминализацию отрицания этого злодеяния. Дигитализация  собирательной  памяти народа стала для  Улусяна основной миссией с целью «передачи истории молодым».

«Дл меня  великая честь и гордость эта  награда, которую я принимаю во имя общечеловеческих ценностей  и Республики», - сказал Улусян на церемонии награждения в  Марселе.

 



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