Бекчян направил поздравительное послание Эрдогану по случаю Дня Республики
Местоблюститель Армянского патриархата Стамбула архиепископ ГарегинБекчян 28 октября направил поздравительное послание президенту Турции РеджепуТайипуЭрдогану по случаю Дня Республики.
Об этом Арменпресс сообщили в пресс-канцелярии патриархата.
«Торжества по случаю Дня Республики являются поводом гордости для всех граждан страны», - говорится в послании.
От имени армянского духовенства и диаспоры Бекчян пожелал Эрдогану успехов в государственных делах.
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