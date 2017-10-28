На форуме армянской молодежи Ирана обсуждаются вопросы духовной и национальной жизни

По поручению Католикоса Великого Дома Киликийского АрамаI и по инициативе Епархиального совета ААЦ Исфагана, 26 октября в Новой Джуге начался форум «Молодежь на путях миссий и обновления». В течение 2 дней армянская молодежь Ирана будет обсуждать вопросы духовной и национальной жизни, проблемы епархиальной жизни, противостояние вызовам, обмениваться мнениями и т.д.

Как передает Арменпресс, на форуме участвует молодежь и духовные отцы из трех армянских епархий Ирана – Атропатены, Тегерана и Исфагана. Форум начался с общей молитвы в церкви Св.Вифлеема, а затем состоялась электронная связь с представителями Католикосата Великого Дома Киликийского.

Ведущим форума из Армении приглашен популярный телеведущий Общественного телевидения Армении Эрик Антаранян.