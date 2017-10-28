Время в Ереване: 11:07:36,   28 Октябрь

На форуме армянской молодежи Ирана обсуждаются вопросы духовной и национальной жизни


По поручению Католикоса Великого Дома  Киликийского  АрамаI и по инициативе Епархиального совета  ААЦ Исфагана, 26 октября  в  Новой  Джуге начался форум «Молодежь на путях миссий и обновления». В течение 2 дней армянская  молодежь Ирана будет обсуждать вопросы  духовной и национальной жизни, проблемы  епархиальной  жизни, противостояние  вызовам, обмениваться мнениями и т.д.

Как  передает Арменпресс, на форуме  участвует молодежь  и духовные отцы из трех армянских епархий  Ирана – Атропатены, Тегерана и Исфагана. Форум начался с общей  молитвы  в церкви Св.Вифлеема, а затем состоялась электронная связь с представителями Католикосата Великого Дома  Киликийского.

Ведущим форума из Армении приглашен   популярный телеведущий Общественного телевидения Армении Эрик Антаранян.

 

 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации