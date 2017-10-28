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США продолжат дипломатическое давление на КНДР – Пенс


США продолжат оказывать дипломатическое и экономическое давление на КНДР, однако Вашингтону доступны и другие варианты действий. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом  заявил вице-президент страны Майкл Пенс.

"На фоне продолжающихся угроз и провокаций со стороны режима в Северной Корее я могу вас заверить в том, что Соединенные Штаты будут и впредь оказывать экономическое и дипломатическое давление с целью потребовать от Северной Кореи отказаться от своих программ по разработке ядерного оружия и баллистических ракет", - сказал он.

Ситуация на Корейском полуострове серьезно обострилась в последнее время в связи с активизацией ракетно-ядерной программы КНДР.  Совет Безопасности ООН в связи с этим резко ужесточил режим международных санкций.

 



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