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Левон Мнацаканян принял участников Молодежного форума армянских партий


Командующий  Армией  обороны  Арцаха, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян 28 октября принял участников Молодежного форума армянских партий, проходящего в  Арцахе.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе МО АР.

Командующий  отметил важную роль  молодежи в  укреплении обороноспособности страны  и оздоровлении атмосферы  в обществе. Генерал представил гостям оперативно-тактическую ситуацию на передовой, ход армейского строительства.

Участники форума отметили пользу и важность подобных встреч для  целевой  направленности программ молодежных организаций, студенческих советов молодежного крыла политических партий.

 



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