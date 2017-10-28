Левон Мнацаканян принял участников Молодежного форума армянских партий

Командующий Армией обороны Арцаха, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян 28 октября принял участников Молодежного форума армянских партий, проходящего в Арцахе.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе МО АР.

Командующий отметил важную роль молодежи в укреплении обороноспособности страны и оздоровлении атмосферы в обществе. Генерал представил гостям оперативно-тактическую ситуацию на передовой, ход армейского строительства.

Участники форума отметили пользу и важность подобных встреч для целевой направленности программ молодежных организаций, студенческих советов молодежного крыла политических партий.