Полузащитник сборной Армении по футболу Маркос Пизелли участвовал в очередной игре «Аль-Шабаб».

Как передает Арменпресс, в 8 туре первенства Саудовской Аравии «Аль-Шабаб» завершил матч с «Аль-Фат» со счетом 1:1.

Маркос Пизелли был заявлен в стартовом составе и провел на поле все матчевое время.

По итогам этого тура «Аль-Шабаб» с 8 очками занимает 9 место.