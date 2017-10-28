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Маркос Пизелли участвовал в очередной игре «Аль-Шабаб»


Полузащитник  сборной  Армении по футболу Маркос Пизелли участвовал в очередной  игре  «Аль-Шабаб».

Как  передает Арменпресс, в 8 туре первенства Саудовской  Аравии «Аль-Шабаб» завершил матч с «Аль-Фат» со счетом 1:1.

Маркос Пизелли был заявлен в  стартовом составе и провел на поле все матчевое время.

По итогам этого тура «Аль-Шабаб» с 8 очками занимает 9 место.

 



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