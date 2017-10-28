Турция поддержала правительство Испании

Официальная Анкара осудила провозглашение независимости парламентом Каталонии, выразив свою поддержку территориальной целостности страны.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении МИД Турции.«Мы следим за событиями в Каталонии. Считаем решение парламента автономии неправильным. Мы уважаем территориальную целостность Испании, конституцию страны и волю испанского народа», - говорится в заявлении МИД.

Парламент Каталонии 27 октября объявило о независимости.

Сразу же после этого Сенат Испании одобрило решение о применении в отношении Каталонии 155-й статьи конституции, которым предполагается введение прямого управления Мадридом в отношении Каталонии.