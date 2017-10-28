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Турция поддержала правительство Испании


Официальная Анкара осудила  провозглашение независимости парламентом Каталонии, выразив свою поддержку территориальной  целостности страны.

Как  передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении МИД Турции.«Мы  следим за событиями в Каталонии. Считаем решение  парламента  автономии неправильным. Мы  уважаем территориальную целостность Испании, конституцию страны и волю испанского народа», - говорится в  заявлении МИД.

Парламент Каталонии 27 октября объявило о независимости.

Сразу же после  этого Сенат Испании одобрило решение  о применении в  отношении Каталонии 155-й статьи конституции, которым предполагается введение  прямого управления Мадридом в отношении Каталонии.

 



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