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Известны участники из Армении в командном первенстве Европы по шахматам


Известны участники из Армении в стартовом туре командного первенства Европы среди мужчин и женщин.

Как передает Арменпресс, на острове  Крит начинается командное первенство Европы по шахматам. Первый соперник мужской  сборной  Армении – команда Швейцарии, а женской – вторая сборная Греции.

Партии начнутся в  16:00 по ереванскому  времени.

В этом году командное первенство Европы по шахматам проводится на греческом острове Крит. Турнир проводится по швейцарскому регламенту в 9 туров.

2 ноября – день отдыха.

 

 



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