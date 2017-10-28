Известны участники из Армении в командном первенстве Европы по шахматам

Известны участники из Армении в стартовом туре командного первенства Европы среди мужчин и женщин.

Как передает Арменпресс, на острове Крит начинается командное первенство Европы по шахматам. Первый соперник мужской сборной Армении – команда Швейцарии, а женской – вторая сборная Греции.

Партии начнутся в 16:00 по ереванскому времени.

В этом году командное первенство Европы по шахматам проводится на греческом острове Крит. Турнир проводится по швейцарскому регламенту в 9 туров.

2 ноября – день отдыха.