Арман Микаелян проиграл в 7 туре мемориала Чигорина

Гроссмейстер Арман Микаелян продолжает выступления в проходящем в Санкт-Петербурге турнире.

Как передает Арменпресс, в в 7 туре мемориала ЧигоринаАрман Микаелян проиграл представителю России Владиславу Артемьеву.

На данный момент он отстает от лидера на 1 очко

До конца соревнований осталось 2 тура.