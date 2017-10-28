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Арман Микаелян проиграл в 7 туре мемориала Чигорина


Гроссмейстер Арман Микаелян продолжает выступления в проходящем в Санкт-Петербурге турнире.

Как передает Арменпресс, в в 7 туре мемориала ЧигоринаАрман Микаелян проиграл представителю России Владиславу  Артемьеву.

На данный  момент он отстает от лидера на 1 очко

До конца соревнований осталось 2  тура.



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