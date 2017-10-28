Европейские индексы - 27-10-17

МОСКВА, 28 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 27 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.64% и составил 13217.54 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.71% и составил 5494.13 пункта, британский FTSE вырос на 0.25% и составил 7505.03 пункта, российский MICEX вырос на 1.08% и составил 2068.76 пункта, а RTSI снизился на 0.03% и составил 1118.62 пункта.