Цены на цветные металлы - 27-10-17

ЛОНДОН, 28 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 27 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 2.10% и составила 2142.00 долларов США, цена на медь снизилась на 2.00% и составила 6851.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 2.48% и составила 2434.00 долларов США, цена на никель снизилась на 4.33% и составила 11375.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.36% и составила 19650.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 2.57% и составила 3145.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16000.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 1.68% и составила 60500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.