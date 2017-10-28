Мэр Еревана и министр обороны РА отправились в приграничные части

По инициативе мэра столицы Тарона Маркаряна, родители 1600 призывников смогли посетить своих сыновей, служащих на границе. Мероприятие организуется уже 5-й раз.

Родителей напутствовали мэр и министр обороны РА Виген Саркисян.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ мэрии Еревана.

«Это мероприятие, ставшее уже традиционным, имеет для нас особую важность. С 2013 года этой возможностью воспользовались уже более 9000 родителей. В этом году это уже вторая поездка, в которой участвуют 1600 родителей.

Я не раз повторял, что это важная составляющая программы по укреплению связям «армия-общество», и мы будем стараться как минимум два раза в год обеспечивать такие поездки. Кстати, чуть позже мы объявим родителям, что вместе с ними на позиции поедем мы с министром обороны», - сказал Тарон Маркарян.

Пользуясь моментом, он поблагодарил в реализации этой программы Минобороны РА, Армию обороны Арцаха, мэрию Степанакерта, а также подразделения Дорожной полиции РА, которые обеспечивают безопасность поездки.

Виген Саркисян также подчеркнул важность этого мероприятия, которое действительно стало ожидаемым и весьма необходимым.

«Мы действительно признательны мэрии за эту инициативу и готовы всячески поддерживать ее. Отмечу, что оно стало примером для других городов: Гюмри и Ванадзор уже заявили о своей готовности организовать подобную поездку», - сказал Виген Саркисян.

Пожелав всем доброго пути, Тарон Маркарян и Виген Саркисян, как и обещали, присоединились к родителям и сели в автобус, направлявшийся в одно из подразделений на юго-востоке границы.