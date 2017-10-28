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Мэр Еревана и министр обороны РА отправились в приграничные части


По инициативе  мэра столицы Тарона Маркаряна, родители 1600 призывников смогли посетить своих сыновей, служащих на границе. Мероприятие  организуется уже 5-й раз.

Родителей  напутствовали мэр и министр обороны  РА  Виген Саркисян.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ мэрии Еревана.

«Это мероприятие, ставшее уже традиционным, имеет для  нас особую важность. С 2013 года этой  возможностью воспользовались уже более 9000 родителей. В этом году  это уже  вторая поездка, в которой  участвуют 1600 родителей.

Я не раз повторял, что это важная составляющая программы по укреплению связям «армия-общество», и мы  будем стараться как минимум два раза в год обеспечивать такие  поездки. Кстати, чуть позже мы  объявим родителям, что вместе  с ними на  позиции поедем мы  с министром обороны», - сказал Тарон Маркарян.

Пользуясь моментом, он поблагодарил в реализации этой программы Минобороны РА, Армию обороны Арцаха, мэрию Степанакерта, а также подразделения Дорожной  полиции РА, которые  обеспечивают безопасность поездки.

Виген Саркисян также подчеркнул важность этого мероприятия, которое действительно стало ожидаемым и весьма  необходимым.

«Мы  действительно признательны  мэрии за эту  инициативу  и готовы  всячески  поддерживать ее. Отмечу, что оно стало примером для  других городов: Гюмри и Ванадзор уже заявили о своей готовности организовать подобную поездку», - сказал Виген Саркисян.

Пожелав  всем доброго пути, Тарон Маркарян и Виген Саркисян, как  и обещали, присоединились к  родителям и сели в автобус, направлявшийся в одно из подразделений  на юго-востоке границы.

 



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