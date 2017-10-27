В ДТП с автобусом в Азербайджане число пострадавших возросло до 20

Число пострадавших в Азербайджане в результате падения в реку автобуса, перевозившего хлопкоробов, увеличилось до 20 человек. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщили в Центральной районной больнице Геранбойского района.

Ранее местное агентство сообщило, что автобус, перевозивший хлопкоробов, упал с моста в реку в Азербайджане. Происшествие было зарегистрировано на части магистральной дороги Баку-Газах, пролегающей через село Надиркенд Геранбойского района. В больнице сообщали о 15 пострадавших.

"На данный момент у нас 20 раненых. Они госпитализированы", — сказали в больнице.

Ранее очевидцы происшествия сообщили о 30 пострадавших. По их словам, тяжелораненых в срочном порядке доставили в больницу.