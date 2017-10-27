Находящихся в розыске двое пассажиров авиарейса Стамбул-Ереван сдались сотрудникам полиции в ереванском аэропорту «Звартноц»

В результате оперативно-розыскных мер и разъяснительной работы, проведенной сотрудниками Главного управления уголовного розыска, Управления города Еревана и Арабкирского отдела Полиции РА, 26 октября в 4:30 после прибытия авиарейса Стамбул-Ереван в ереванском аэропорту «Звартноц» служащим Арабкирского отдела сдался Дереник С., 1989 г.р., который с 10 мая разыскивался по обвинениям по пунктам 1 и 7 части 2 статьи 34-104 (покушение на убийство) и части 2 статьи 235 УК РА /незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств/.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в результате оперативно-розыскных мер и разъяснительной работы, проведенной сотрудниками Главного управления уголовного розыска, Управления города Еревана и Арабкирского отдела Полиции РА, 26 октября в 4:30 после прибытия авиарейса Стамбул-Ереван в ереванском аэропорту «Звартноц» служащим Арабкирского отдела сдался Роланд Г., 1978 г.р., который с 10 мая разыскивался Маштоцским отделом Полиции РА по обвинениям по пунктам 1 и 7 части 2 статьи 34-104 (покушение на убийство), и части 2 статьи 235 УК РА /незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств/.