Великобритания не признала независимость Каталонии

Великобритания не признаёт и не признает в будущем одностороннюю резолюцию о независимости Каталонии. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом заявил официальный представитель британского премьер-министра Терезы Мэй в пятницу.

"Великобритания не признаёт и не признает в будущем одностороннюю декларацию о независимости, принятую каталонским региональным парламентом. Она основана на голосовании, которое было признанно незаконным испанским судом", — говорится в заявлении.

Британия привержена "соблюдению верховенства закона и соблюдению норм Конституции в Испании", а также единству Испании, отмечается в сообщении.