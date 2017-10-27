Матч «Реала» в Каталонии не будет перенесен, несмотря на провозглашение независимости региона

Матч 10 тура чемпионата Испании «Жирона» – «Реал» пройдет, как и было запланировано, в воскресенье, 29 октября, в Каталонии на стадионе «Монтиливи». Как передает Арменпресс со ссылкой на xsport.ua, об этом сообщает издание As.

Ранее каталонская полиция просила перенести игру из-за того, что в парламент региона должен был проголосовать за независимость от Испании. Несмотря на то, что так и произошло, руководство Ла Лиги решило не менять дату встречи.

Напомним, что из-за ситуации с референдумом в Каталонии и выходом региона из состава Испании FIFA может отстранить местную сборную от участия в чемпионате мира-2018.