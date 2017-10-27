Из 8 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 7

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 8 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 26 и 27 октября, раскрыто 7.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, раскрыто также 6 случаев кражи, 4 случая мошенничества, 3 случая незаконной вырубки деревьев, 2 случая похищения человека, по 1 случаю присвоения, хулиганства и злоупотребления должностными полномочиями, зарегистрировано 2 случая обнаружения наркотиков.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 3 случая кражи и 2 случая причинения телесных повреждений.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 12 ДТП: 17 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.