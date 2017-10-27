Председатель Европейского совета надеется, что в вопросе Каталонии испанское правительство сделает выбор в пользу силы аргументов

Проведенное в парламенте Каталонии голосование по резолюции о независимости автономии ничего не меняет в позиции Евросоюза. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Для ЕС ничего не меняется. Испания остается единственным нашим собеседником. Надеюсь, испанское правительство сделает выбор в пользу силы аргументов, а не аргумента силы", — написал он в Twitter.

В пятницу в парламенте Каталонии прошло голосование по резолюции о независимости региона, подготовленной партиями JxSi ("Вместе за") и CUP ("Вместе за народное единство"). Было принято решение провести тайное голосование, в рамках которого каждый из парламентариев опускал в урну листок с написанным на нем решением.

В общей сложности в голосовании приняли участие 82 парламентария, из которых 70 проголосовали за независимость, десять отдали свои голоса "против", а два парламентария бросили в урну пустые листки бумаги. Перед началом голосования депутаты оппозиционных фракций парламента Каталонии покинули зал заседаний, ранее они уже отметили, что считают голосование незаконным.