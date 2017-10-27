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Каталония является неотъемлемой частью Испании: Госдеп США


Каталония — неотъемлемая часть Испании, и США поддерживают конституционные меры мадридского правительства по сохранению единства страны. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанского правительства в Каталонии.

"Каталония — неотъемлемая часть Испании, и Соединенные Штаты поддерживают конституционные меры испанского правительства по сохранению сильной и единой Испании", — говорится в заявлении Науэрт.

В госдепе добавили, что США и Испания "тесно сотрудничают в целях продвижения наших общих приоритетов в области безопасности и экономики".



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