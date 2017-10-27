Пучдемон назвал принятие резолюции о независимости Каталонии долгожданным шагом

Глава Каталонии Карлес Пучдемон назвал долгожданным шагом одобрение парламентом Каталонии резолюции о провозглашении независимости республики, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня парламент сделал долгожданный и волевой шаг", - приводятся слова Пучдемона в сообщении, размещенном в пятницу в Twitter каталонского правительства.

Парламент Каталонии большинством голосов одобрил в пятницу резолюцию о провозглашении независимой от Испании республики. Резолюция о провозглашении в Каталонии "независимой республики" подразумевает начало "учредительного процесса" для формирования органов власти нового государства. Текст документа был предложен правящим блоком "Вместе "за", который представлен 62 депутатами. С ними в правящую коалицию входит крайне левая партия "Кандидаты за народное единство", которая также выступает за независимость Каталонии и имеет 10 депутатских мандатов.