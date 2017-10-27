Президент Армении принял делегацию Палаты депутатов Мексиканских Соединенных Штатов

Президент Армении Серж Саргсян 27 октября принял делегацию Палаты депутатов Мексиканских Соединенных Штатов во главе с руководителем парламентской группы дружбы Мексика-Армения Бланкой Маргаритой Куата Домингес.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, поприветствовав гостей, Серж Саргсян отметил, что армяне всегда рады принять у себя представителей дружественной страны, поскольку такие визиты придают новое качество и содержание двусторонним отношениям и являются хорошей возможностью обсудить различные вопросы межгосударственного партнерства.

Серж Саргсян выразил уверенность, что визит парламентариев дружественной Мексики откроет новую страницу в армяно-мексиканских межпарламентских отношениях и наметит будущие направления сотрудничества между парламентами двух стран.

Президент Саргсян высоко оценил создание группы дружбы Мексика-Армения в Палате депутатов Мексики и выразил благодарность Бланке Маргарите Куате Домингес за возглавление этой группы. По словам президента, это очень благодарная работа в плане укрепления отношений между двумя народами.

Президент Армении также поприветствовал двухдневный визит парламентариев в Арцах, оценив его как очень хорошую возможность ознакомиться с проблемой Нагорного Карабаха, его гражданами, историей и культурой армян, проживающих в этом регионе на протяжении веков, а также повседневной жизнью тех людей, которые борются за свою свободу.

Напомнив о стихийном бедствии, произошедшем в Мексике в сентябре прошлого года, президент Саргсян выразил убежденность в том, что народ и руководство Мексики сделают все, чтобы в кратчайшие сроки устранить его последствия.

Глава парламентской группы дружбы между Мексика-Армения поблагодарила президента Республики за теплый прием и заверила, что группа сделает все возможное, чтобы постоянно укреплять и углублять сотрудничество, так как во время их визита в Армению и Арцах члены делегации почувствовали теплое отношение армянского народа и их великое стремление к дружбе.

«Мы открыли очень хорошие двери для дружбы наших народов. Для нас большая честь посетить такую благородную страну, как Армения. Мы также счастливы видеть Арцах, маленькую и гордую страну, которая уже заняла свое особое место в наших сердцах», - сказала Бланка Маргарита Куата Домингес.