Министр иностранных дел Армении принял членов Палаты депутатов Мексиканских Соединенных Штатов

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян принял 26 октября членов Палаты депутатов Мексиканских Соединенных Штатов, членов группы дружбы "Мексика-Армения" Бланку Маргариту Куату Домингес, Марию Кристину Тересу Гарсиа Браво и Карлоса Эрнандеса Миро.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, приветствуя гостей, Налбандян подчеркнул, что подобные визиты придают новое качество и содержание двусторонним отношениям.

Поблагодарив за прием, мексиканские парламентарии представили министру Налбандяну свои впечатления от визита в Арцах.

Эдвард Налбандян приветствовал визит мексиканских парламентариев в Арцах, подчеркнув важность возможности ознакомиться с ситуацией и составить объективное мнение на месте.

Собеседники выразили уверенность в том, что визит парламентариев будет способствовать армяно-мексиканским межпарламентским отношениям, которые, в свою очередь, будут способствовать развитию межгосударственных отношений. В этом контексте была подчеркнута деятельность групп дружбы.

Коснувшись 25-летнея установления дипломатических отношений между двумя государствами, министр Налбандян отметил, что Армения заинтересована в укреплении дружеских отношений с Мексикой и плодотворном сотрудничестве. В этой связи собеседники подчеркнули, что у двух стран есть большой потенциал для активизации экономических связей и открытия новых аспектов сотрудничества.

Министр иностранных дел Армении представил усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные исключительно на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.