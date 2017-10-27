Время в Ереване: 11:07:36,   27 Октябрь

Министр иностранных дел Армении принял членов Палаты депутатов Мексиканских Соединенных Штатов


Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян принял 26 октября членов Палаты депутатов Мексиканских Соединенных Штатов, членов группы дружбы "Мексика-Армения" Бланку Маргариту Куату Домингес, Марию Кристину Тересу Гарсиа Браво и Карлоса Эрнандеса Миро.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, приветствуя гостей, Налбандян подчеркнул, что подобные визиты придают новое качество и содержание двусторонним отношениям.

Поблагодарив за прием, мексиканские парламентарии представили министру Налбандяну свои впечатления от визита в Арцах.

Эдвард Налбандян приветствовал визит мексиканских парламентариев в Арцах, подчеркнув важность возможности ознакомиться с ситуацией и составить объективное мнение на месте.

Собеседники выразили уверенность в том, что визит парламентариев будет способствовать армяно-мексиканским межпарламентским отношениям, которые, в свою очередь, будут способствовать развитию межгосударственных отношений. В этом контексте была подчеркнута деятельность групп дружбы.

Коснувшись 25-летнея установления дипломатических отношений между двумя государствами, министр Налбандян отметил, что Армения заинтересована в укреплении дружеских отношений с Мексикой и плодотворном сотрудничестве. В этой связи собеседники подчеркнули, что у двух стран есть большой потенциал для активизации экономических связей и открытия новых аспектов сотрудничества.

Министр иностранных дел Армении представил усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные исключительно на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации