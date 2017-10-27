Резолюция о независимости Каталонии состоит из 17 пунктов

Резолюция о независимости Каталонии, подготовленная партиями JxSi ("Вместе за") и CUP ("Вместе за народное единство"), состоит из 17 пунктов, голосование по данной резолюции прошло в пятницу в парламенте Каталонии, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Общая резолюция состоит из 17 пунктов, все они затрагивают различные процессы по обретению Каталонией независимости. Среди этих пунктов есть такие, как "содействие заключению договора о двойном гражданстве с Испанией", "продвижение перед всеми государствами признание Каталонской Республики", "разработка предложений о распределении активов и обязательств между Каталонией и Испанией" и другие. Перед началом голосования депутаты оппозиционных фракций парламента Каталонии покинули зал заседаний, ранее они уже отметили, что считают голосование незаконным.