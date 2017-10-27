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Электромобили Nissan запоют ради пешеходов


Японская автомобильная компания Nissan продемонстрировала на Токийском международном автосалоне звуковую систему Canto, разработанную специально для электромобилей. Видеопрезентация опубликована на официальном канале марки в YouTube, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

При скорости более 20 километров в час Canto («Я пою» на латыни) начинает издавать мелодичный звук, призванный предупреждать пешеходов о приближении транспортного средства. Тональность и высота звука изменяются по мере увеличения скорости. Электрический двигатель практически бесшумен, что может создать опасность для других участников дорожного движения. При помощи системы Canto инженеры Nissan надеются решить эту проблему.



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