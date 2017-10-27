Парламент Каталонии одобрил резолюцию о провозглашении независимости от Испании
Парламент Каталонии большинством голосов одобрил в пятницу резолюцию о провозглашении независимой от Испании республики. Результаты голосования объявила председатель собрания Карме Форкадель. Как сообщает Арменпресс, об этом передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.
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