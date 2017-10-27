Время в Ереване: 11:07:36,   27 Октябрь

Парламент Каталонии одобрил резолюцию о провозглашении независимости от Испании


Парламент Каталонии большинством голосов одобрил в пятницу резолюцию о провозглашении независимой от Испании республики. Результаты голосования объявила председатель собрания Карме Форкадель. Как сообщает Арменпресс, об этом передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.



 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации