Парламент Каталонии одобрил резолюцию о провозглашении независимости от Испании

Парламент Каталонии большинством голосов одобрил в пятницу резолюцию о провозглашении независимой от Испании республики. Результаты голосования объявила председатель собрания Карме Форкадель. Как сообщает Арменпресс, об этом передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.





