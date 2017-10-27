Объем предоставленной Армении в январе-августе гуманитарной помощи увеличился в 3 раза

Гуманитарная помощь Армении в январе-августе 2017 года достиг 43 млрд 441,2 млн драмов по сравнению с 14 млрд 779,7 млн в предыдущем году. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на данные Национальной статистической службы, размер помощи увеличился примерно в 3 раза по сравнению с прошлым годом.

Большую часть гуманитарной помощи составили оборудования, машины – 337,3 тонн, рудниковые и сырьевые продукты - 260,8 тонн, текстильные изделия - 214,7 тонн.

По объему гуманитарной помощи первое место занимает Швейцария (8 млн 492,1 тыс долларов), США (6 млн 753,7 тыс долларов), Китай (4 млн 086 тыс долларов).