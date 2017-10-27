Азиатские индексы - 27-10-17

ТОКИО, 27 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 27 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.24% и составил 22008.45 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.98% и составил 1771.05 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.27% и составил 3416.81 пункта, а HANG SENG вырос на 0.84% и составил 28438.85 пункта.