WikiLeaks объявила награду в $100 тыс. за засекреченные документы об убийстве Кеннеди

Организация WikiLeaks в пятницу объявила награду в $100 тыс. тому, кто передаст ей документы об убийстве президента США Джона Кеннеди, которые американское правительство решило не обнародовать. Награда будет выплачена в случае, если эти материалы помогут выявить нарушение закона, неумелые действия или ошибки властей США. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице организации в Twitter.

"WikiLeaks объявляет награду в $100 тыс. за неопубликованные документы о Джоне Фицджеральде Кеннеди, если они продемонстрируют нарушение закона, неумелость или административные ошибки", - объявила организация, основанная Джулианом Ассанжем.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился опубликовать на сайте Национального архива около 2,8 тыс. засекреченных документов, касающихся убийства Кеннеди. Часть документов уже выложена на сайте Национального архива, остальное будет опубликовано в ближайшие недели, сообщили в Белом дома.





