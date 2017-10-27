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Тейлор Свифт опубликовала новый клип на песню Ready For It


Американская певица Тейлор Свифт опубликовала на своем канале в YouTube новый клип на песню Ready For It, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Певица выбрала образ киборга с полностью искусственным телом. Поклонники артистки обратили внимание на сильное сходство этого киборга с главной героиней фильма «Призрак в доспехах» — Майором в исполнении актрисы Скарлетт Йоханссон. Сингл Ready For It войдет в альбом Reputation, релиз которого запланирован на 10 ноября.



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