Федерация дзюдо Армении на год дисквалификцировала Григора Саакяна. Как передает «Арменпресс», о причинах дисквалификации рассказл генеральный секретарь федерации Татул Оганесян.

«Саакян – один из лидеров нашей сборной. Мы целый год готовим его, тратим деньги, отправляем на сборы и международные турниры. А он принял участие в чемпионате мира по другому виду спорта, тогда как впереди ЧМ по дзюдо. Саакян выбрал самбо»,- приводит слова Татула Оганесяна пресс-служба НОК Армении.

По словам генерального секретаря, они не запрещают спортсменам участвовать в других турнирах, если эти турниры не мешают соревнованиям по дзюдо. Однако, нужно получить разрешение со стороны федерации.