Армянские теннисисты неудачно выступили на прошедшем в Ереване международном турнире ITF

В прошедшем в Ереване турнире серии ITF до 18-и лет принял участие 71 теннисист из 14-и стран. Армению представляли 9 теннисистов, которые призовых мест не заняли. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба НОК Армении.

На турнире среди мужчин победителем стал грузин Михайло Кванталиани, который в финале оказался сильнее представителя России Рафика Терзяна.

В женском турнире победила россиянка Екатерина Никифорова. В финале она обыграла свою соотечественницу Анастасию Золотареву.

В ноябре представители сборной Армении по теннису Артур Согоян, Даниэль Карапетян, Ева Аветисян и Милена Геворгян в Испании примут участие в международном турнире до 16-и лет.