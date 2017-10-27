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Сотни тысяч индийских семей отмечают праздник Солнца


Сотни тысяч индийских семей принимают в эти дни участие в празднике Чхатх Пудже, посвященном богу Солнца Сурье. Пятница - завершающий день фестиваля, который начинается после Дивали - праздника огней, знаменующего окончание сельскохозяйственных работ, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Северный индийский штат Бихар - центр и родина фестиваля, во время которого люди приносят молитвы и подношения Сурье и его жене Уше, богине зари. Наибольшей популярностью он пользуется на востоке Индии, но торжества, длящиеся четверо суток, проходят по всей стране.



 



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