Сотни тысяч индийских семей отмечают праздник Солнца

Сотни тысяч индийских семей принимают в эти дни участие в празднике Чхатх Пудже, посвященном богу Солнца Сурье. Пятница - завершающий день фестиваля, который начинается после Дивали - праздника огней, знаменующего окончание сельскохозяйственных работ, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Северный индийский штат Бихар - центр и родина фестиваля, во время которого люди приносят молитвы и подношения Сурье и его жене Уше, богине зари. Наибольшей популярностью он пользуется на востоке Индии, но торжества, длящиеся четверо суток, проходят по всей стране.





