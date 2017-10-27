Вследствие обвала во время прокладки шахты погиб прокладчик: возбуждено уголовное дело
16:13, 27 Октябрь, 2017
В следственном отделении СК Армении по Лорийской области возбуждено уголовное дело по факту гибели прокладчика в шахте Шамлухского рудника ЗАО "Ахталинский горно-обогатительный комбинат".
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, 23-го октября в 11:20 из медцентра поступил сигнал о том, что бригада скорой помощи отправилась по вызову на Шамлухский рудник в Ахталинском горно-обогатительном комбинате, где до приезда врачей, скончался мужчина.
По предварительным данным, 23-го октября около 10:00 в результате проведения горно-рудных работ на 1-м участке Шамлухского подземного рудника Ахталинского ГОК произошел обвал, из-за чего прокладчик В.Саакян при проведении подготовки места работы, остался под завалами и скончался на месте от полученных травм.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2-й статьи 230-й (Нарушение правил безопасности при ведении горнорудных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека или тяжкие последствия) Уголовного кодекса Армении.
Проведен осмотр места, назначена судебно-медицинская экспертиза, принимаются необходимые следственные меры для выяснения всех обстоятельств инцидента.