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Министр ИД Армении Эдвард Налбандян принял посла Бразилии в Армении Эдсона Маринью Дуарте Монтейру


Министр ИД Армении Эдвард Налбандян принял 27-го октября посла Бразилии в Армении Эдсона Маринью Дуарте Монтейру, в связи с окончанием его дипломатической миссии. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

Министр ИД Армении Эдвард Налбандян высоко оценил сложившиеся между Арменией и Бразилией отношения и личный вклад посла Эдсона Маринью Дуарте Монтейру в развитие этих отношений, пожелав ему успеха в дальнейшей деятельности.

Поблагодарив за постоянную поддержку в годы его дипломатической миссии в Армении, посол Бразилии в Армении Эдсон Маринью Дуарте Монтейру выразил уверенность, что сложившиеся между Арменией и Бразилией отношения будут успешно развиваться и укрепляться и далее.

В ознаменование личного вклада посла Эдсона Маринью Дуарте Монтейру в развитие отношений между Арменией и Бразилией, министр ИД Армении Эдвард Налбандян наградил его Почетной медалью МИД Армении.

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