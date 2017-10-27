Время в Ереване: 11:07:36,   27 Октябрь

Россия разрешила ввоз томатов из Турции


Россия официально разрешила ввоз турецких томатов в пределах утвержденного Минсельхозом объёма, говорится в постановлении правительства РФ, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Сопредседатель российско-турецкой межправительственной комиссии, глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщал ранее, что поставки 50 тысяч тонн томатов из Турции в Россию согласованы профильными ведомствами и могут начаться с 1 ноября, причем это будут поставки с четырех турецких предприятий.

 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации