Россия разрешила ввоз томатов из Турции

Россия официально разрешила ввоз турецких томатов в пределах утвержденного Минсельхозом объёма, говорится в постановлении правительства РФ, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Сопредседатель российско-турецкой межправительственной комиссии, глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщал ранее, что поставки 50 тысяч тонн томатов из Турции в Россию согласованы профильными ведомствами и могут начаться с 1 ноября, причем это будут поставки с четырех турецких предприятий.