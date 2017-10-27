Состояние долларовых миллиардеров выросло в 2016 году до рекордных $6 трлн

Совокупное состояние всех долларовых миллиардеров в мире выросло в 2016 году на 17%, достигнув рекордной отметки в $6 трлн, говорится в совместном исследовании консалтинговой и аудиторской компании PwC и банка UBS. Показатель вдвое превышает показатель ВВП Великобритании, отмечает The Guardian.

Совокупное число долларовых миллиардеров увеличилось в прошлом году на 145 человек, до 1542 человек. Статус миллиардера потеряли 45 человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Впервые в истории в Азии стало больше миллиардеров, чем в США - 637 против 563. В Европе проживают 342 человека с состоянием более $1 млрд.

Наибольшее число миллиардеров (1271) заработали свое состояние в сфере производства потребительских товаров, 903 человека представляют технологический сектор, 832 - сектор финансовых услуг.