Сохранение и развитие атомной энергетики остается для Армении стратегическим направлением: президент Армении Серж Саргсян

Сохранение и развитие атомной энергетики для Армении продолжает оставаться стратегическим направлением. Как передает «Арменпресс», об этом президент Армении Серж Саргсян заявил сегодня в своей речи на 15-м заседании Совета по безопасности атомной энергетики.

Президент подчеркнул, что в структуре создания базисной электроэнергии наличие АЭС позволит Армении сохранить необходимый уровень энергетической безопасности.

«Программа подразумевает продление срока эксплуатации действующего блока до 2027 года, а в дальнейшем осуществление поэтапного внедрения новых ядерных блоков», – сказал президент.

При этом глава государства напомнил: между правительствами Республики Армения и Российской Федерации подписаны Соглашения о сотрудничестве в проекте продления срока эксплуатации второго энергоблока и о предоставлении правительству Республики Армении государственного экспортного кредита для финансирования программы продления.

Президент в своей речи отметил также: в рамках технической поддержки Евросоюза разработан документ «Стратегия по управлению радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом».

Согласно положениям «Объединенной Конвенции по безопасному управлению радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом», Армения планирует до конца года представить в МАГАТЭ второй национальный отчет.



Президент Саргсян подчеркнул, что Армения продолжает выполнять рекомендации и предложения миссии МАГАТЭ.

«Мы первоочередное значение придаем кадровой политике в атомной сфере. Существует жизненная необходимость в обновлении кадров, вовлечении молодежи с сохранением при этом, конечно, преемственности. По указанной причине подготовка специалистов – важнейшая проблема, решение которой будет способствовать сохранению существующих в стране инфраструктур», – сказал также президент.

Совет по безопасности атомной энергетики при Президенте РА создан в 1996 году указом президента РА. Этот независимый консультативный орган создан исходя из необходимости обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации Армянской атомной электростанции.