На территории Армении ожидаются дожди и грозы, температура воздуха понизится

Во второй половине дня 28 октября, ночью 29-го октября, 1-го ноября в большинстве районах, 30-31 октября в западных регионах Армении ожидаются дожди и грозы. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

В отдельных местах ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Днем 29-го октября в основном прогнозируется погода без осадков.

Ветер юго-западный, с порывами до 3-8 м/с.

Отмечается также, что 28 октября и 1-го ноября температура воздуха понизится на 2-3 градуса, а днем 29-го октября повысится на 1-2 градуса.

В Ереване во второй половине 28-го октября, 29- го октября – ночью, 30-31- го октября возможны дожди и грозы, а также усиление ветра до 12-17м/сек. 29-го октября днем осадков не ожидается.