У нас имеется множество программ развития ВС Армении: министр обороны Армении Виген Саргсян

У нас имеется множество программ развития ВС, сегодня поставлена задача по более скачкообразному развитию – в плане и вооружения, и военной техники, и образовательных программ, и укрепления связи армия-общество. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал посетивший воинский пантеон «Ераблур» министр обороны Армении Виген Саргсян, коснувшись лекции президента РА Сержа Саргсяна в Национальном исследовательском университете обороны.

Суть поручения президента Армении Сержа Саргсяна – именно модернизация армии. Как известно, президент РА, Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Армении Серж Саргсян 24 октября принял участие в заседании, ознаменовавшем старт новой образовательной программы Национального исследовательского университета обороны МО (НИУО). В ходе заседания он выступил с лекцией, в которой в частности заявил: «Я сегодня ставлю задачу разработать новую семилетнюю программу модернизации армии на 2018-2025 годы. Мы должны сделать эту программу реальностью совместными силами: я, как Верховный главнокомандующий, министр обороны, командный состав Вооружённых сил, наши солдаты и всё общество. Поручаю министру в двухмесячный срок доложить о проделанной им в этом направлении работе. После обсуждений и доработок эта программа будет утверждена 28 января 2018 года, то есть в день рождения нашей Армии».

«У нас имеется множество программ развития ВС, сегодня поставлена задача по более скачкообразному развитию – в плане и вооружения, и военной техники, и образовательных программ, и укрепления связи армия-общество», – сказал министр, добавив: обсуждаемые в эти дни в Национальном Собрании Армении проекты законов «Об обороне» и «О военной службе и статусе военнослужащих» создают достаточно серьезную правовую основу для модернизации армии, внедрения новых программ.

По словам Вигена Саргсяна, непосредственно после поручения президента РА начата соответствующая работа, будет сделано все возможное для представления в сжатые сроки программы сначала ответственным сферы, а затем – для вынесения на более широкое обсуждение.

«Считаю очень важной консолидацию общества вокруг реализации данных программ. Речь вовсе не о милитаризации государства. Речь о том, что мы, как общество, должны понимать, что стоим перед серьезными вызовами. Действующие власти можно обвинять во множестве вещей, но точно не в выборе противника и безответственном отношении этого противника к региону», – сказал В. Саргсян.

«Мы должны принять реальность, в которой живем. Мы живем в очень сложном регионе. Однако это вовсе не означает, что мы должны быть немощными. История показывает, что часто трудности закаляют еще больше, делают сильнее. Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее. Мы должны усиливать наши ВС, строить связь армия-общество, руководствуясь данной логикой. Уверен, что мы обязательно добьемся успеха на этом пути», – сказал В. Саргсян.