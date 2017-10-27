El Pais: сепаратисты внесли в парламент Каталонии предложение о создании республики

Коалиция "Вместе "за" и партия "Кандидаты за народное единство" зарегистрировали в парламенте Каталонии предложение по созданию республики. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу газета El Pais.

По ее информации, сепаратисты предлагают "создать Каталонскую республику как независимое, суверенное, правовое, демократическое и социальное государство". Они также считают, что должен вступить в силу закон о переходном периоде, который был одобрен региональным парламентом и действие которого приостановил Конституционный суд Испании. По версии каталонских властей, он регулирует выход автономии из состава королевства.

Парламент региона должен собраться в пятницу на заседание, чтобы определить ответ на меры правительства страны, которые предполагают отстранение от должностей главы Каталонии Карлеса Пучдемона, его заместителя Ориола Жункераса и руководителей департаментов регионального правительства. В течение дня Сенат Испании должен будет провести голосование по одобрению предложений правительства.





