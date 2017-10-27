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Пожар на бензозаправочной станции по улице Ерванда Кочара


В результате крупного пожара в центре Еревана на улице Ерванда Кочара сгорела бензозаправочная станция.

Очевидцы пожара сообщили корреспонденту"Новости Армения"  о том, что 27-го октября около полудня в здании на улице Ерванда Кочара произошел пожар, который перекинулся на расположенную вблизи бензозаправочную станцию. В огне полностью сгорела часть заправки, однако взрыва не произошло. Пострадавших в результате пожара нет. 

МЧС Армении, ранее сообщил о том, что в 12:05 поступил сигнал о том, что в магазине стройматериалов, расположенном на улице Ерванда Кочара, возник пожар, который перекинулся на прилегающую бензозаправочную станцию. Пожару была присвоена степень сложности "Бис-1". На место выехали четыре боевых расчета и группа реагирования на ЧС Национального центра кризисного управления.

Пожар был локализован в 12:23.

В ремонтной мастерской сгорели бытовые предметы, а в бензозаправочной станции -  одно запраляющее устройство.

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