Пожар на бензозаправочной станции по улице Ерванда Кочара

В результате крупного пожара в центре Еревана на улице Ерванда Кочара сгорела бензозаправочная станция.



Очевидцы пожара сообщили корреспонденту"Новости Армения" о том, что 27-го октября около полудня в здании на улице Ерванда Кочара произошел пожар, который перекинулся на расположенную вблизи бензозаправочную станцию. В огне полностью сгорела часть заправки, однако взрыва не произошло. Пострадавших в результате пожара нет.



МЧС Армении, ранее сообщил о том, что в 12:05 поступил сигнал о том, что в магазине стройматериалов, расположенном на улице Ерванда Кочара, возник пожар, который перекинулся на прилегающую бензозаправочную станцию. Пожару была присвоена степень сложности "Бис-1". На место выехали четыре боевых расчета и группа реагирования на ЧС Национального центра кризисного управления.



Пожар был локализован в 12:23.

В ремонтной мастерской сгорели бытовые предметы, а в бензозаправочной станции - одно запраляющее устройство.